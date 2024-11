Lesezeit: 3 min

Kahlschlag für die Automobilbranche in Deutschland: Der Zulieferer Schaeffler, eines der zehn größten Unternehmen weltweit in der Branche, muss Personal reduzieren. Kurz nach der Fusion mit Vitesco werden Tausende Stellen abgebaut, alleine 2.800 Arbeitsplätze in Deutschland. Welche zehn Standorte betroffen sind.

Automobil- und Industriezulieferers Schaeffler kündigt einen Monat nach der Fusion mit Vitesco den Abbau von 4.700 Arbeitsplätzen in Europa an, davon 2.800 in Deutschland (Foto: dpa). Foto: Pia Bayer

Im Folgenden: Wo und welche Stellen Schaeffler in Deutschland abbaut

Welche Rolle die Übernahme von Vitesco dabei spielt

