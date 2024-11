Lesezeit: 5 min

Das Aspen Institute, seit dem Kalten Krieg wichtigstes Scharnier der transatlantischen Beziehungen, hat wieder einmal 1200 Gäste in die Landesvertretung von Baden-Württemberg geladen, um gemeinsam die Wahlnacht in den USA zu erleben, um mit Experten mitzufiebern und zu diskutieren. Kein gutes Omen, wie sich US-Botschafter John Emerson per Telefon-Schaltung aus der Washington erinnerte. Schon bei Donald Trumps Überraschungssieg 2016 fand die Berliner Wahlparty bei den Schwaben im Diplomatenviertel statt. Es wurde bald klar, dass es diesmal auch für Kamala Harris nicht wirklich gut läuft bei der Auszählung. Die erhoffte Überraschung scheint auszubleiben!

Pappkameraden: Erinnerungsfoto mit Kamala Harris und Donald Trump bei der US-Wahlparty in der Landesvertretung Baden-Württembergs, (Foto: hps)

Im Folgenden: Wo die deutsch-amerikanische Community mit Maultaschen statt Hamburgern die Wahl zelebrierte

Warum es ein Abend mit flauen Gefühlen und bösen Vorahnungen wurde

Weshalb das über Jahrzehnte gepflegte Verhältnis zwischen den USA und Deutschland arg gelitten hart

