Ampel: Neuwahlen wegen Trump? Wie reagiert Deutschland auf die US-Wahl?

Lesezeit: 3 min

Ist die Zeit der Ampel vorbei? Wie reagiert Deutschland auf das Wahlergebnis in den USA? Donald Trump hat die US-Wahl gewonnen und bestimmt ab Januar als US-Präsident die Geschicke des (noch) mit Abstand mächtigsten Landes der Welt. Seiner Agenda nach dürften die Zeiten für Deutschland und Europa damit rauer werden – Handelskrieg durch Zölle, Krieg mit Waffengewalt (noch) an der Grenze der NATO-Staaten, eine neue Ära der geopolitischen Eskalation. Ist damit jetzt der richtige Zeitpunkt für die Ampel Neuwahlen in Deutschland auszurufen?

Ist die Ampel am Ende? Welche Auswirkungen hat die Wahl Donald Trumps in den USA auf die deutsche Regierung? (Foto: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden: Welche Auswirkungen der Wahlsieg Donald Trumps auf die deutsche Regierung haben könnte

Welche Folgen die Politik Donald Trumps auf die deutsche Wirtschaft haben könnte

Was führende Vertreter der deutschen Wirtschaft prognostizieren 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

Hier für nur 1,99 EUR/Monat weiterlesen ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel