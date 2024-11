Neuwahl-Termin: Scholz überlässt Diskussion über Neuwahlen den Fraktionsvorsitzenden

Lesezeit: 2 min

Im Ringen um den Termin für die Neuwahl des Bundestags wird es zunehmend wahrscheinlicher, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Vertrauensfrage früher stellt als bislang für Mitte Januar vorgesehen. Das Datum der Vertrauensfrage im Bundestag entscheidet darüber, wann die Neuwahl möglich ist – nach Scholz' aktuellem Zeitplan wäre dies Ende März.

Doch inzwischen ist wichtiger geworden, ob der Termin auch früher stattfinden kann, ohne dass die Wahlvorbereitungen beeinträchtigt werden. Dieser Aspekt dürfte ebenfalls in einer für den Mittag angesetzten Schaltkonferenz der Bundeswahlleiterin mit ihren Kollegen aus den Bundesländern thematisiert werden.

"Ich kann die Vertrauensfrage auch noch vor Weihnachten stellen, wenn alle dies für sinnvoll halten", sagte Scholz am Abend in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Sollten sich SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich und Unionsfraktionschef Friedrich Merz darauf einigen, werde er diesen Plan respektieren. Damit liegt der Fokus der Diskussion nicht mehr nur auf Scholz, sondern stärker auf den Fraktionsvorsitzenden beider Parteien.

Merz und Mützenich verhandeln über früheren Neuwahl-Termin

Unionskanzlerkandidat Merz drängt auf einen frühestmöglichen Termin und schlug vor, dass Scholz schon am Mittwoch die Vertrauensfrage stellen solle, um im Januar Neuwahlen zu ermöglichen. SPD-Fraktionschef Mützenich knüpfte jedoch bereits vor Scholz' ARD-Interview die Möglichkeit eines vorgezogenen Vertrauensfrage-Termins an Absprachen mit der Union, welche Projekte noch gemeinsam umgesetzt werden. In der "Süddeutschen Zeitung" nannte er unter anderem die Erhöhung des Kindergelds, die Sicherung des Deutschlandtickets, Entlastungen für die Industrie und den Schutz des Verfassungsgerichts.

Merz beharrte auf einer anderen Reihenfolge und sagte im "Stern": "Darüber können wir sprechen, sobald Olaf Scholz die Vertrauensfrage im Deutschen Bundestag gestellt hat."

Ein sehr früher Neuwahl-Termin birgt nach Ansicht der Bundeswahlleiterin Ruth Brand erhebliche Risiken für eine ordnungsgemäße Vorbereitung. Sie empfiehlt, nach der Vertrauensfrage und der Auflösung des Bundestags durch den Bundespräsidenten die vom Grundgesetz vorgesehenen 60 Tage bis zur Neuwahl möglichst voll zu nutzen. Auch dieser Punkt dürfte bei der anberaumten Schaltkonferenz mit den Landeswahlleitern diskutiert werden. Auch Bedenken zur Durchführung der Neuwahl kommen von der Bonner Druckerei Köllen Druck, einem der Hauptlieferanten für Stimmzettel. Geschäftsführer Bastian Beeck erklärte im "Stern", dass beim Druck der Stimmzettel stets Fehler passieren könnten und es im Falle eines kurzfristigen Termins keine Zeit für Korrekturen gebe.

"Kein Provozieren": Scholz erklärt das Ende der Ampel-Koalition

In der ARD-Sendung ging Scholz auch auf das Scheitern der Ampel-Koalition mit Grünen und FDP ein, was die Neuwahl erforderlich macht. Auf die Frage, was er bei Miosga gesagt habe:

- Zum Bruch der Ampel-Koalition:

"Ich habe ihn nicht provoziert", sagte Scholz. Er habe bis zuletzt versucht, die Koalition mit Grünen und FDP zusammenzuhalten, doch sei dies letztlich nicht möglich gewesen. "Ich habe den Kompromiss und die Kooperation lange getragen, auch wenn ich manchmal gute Miene zum bösen Spiel machen musste. Aber wenn es vorbei ist, dann ist es vorbei."

- Zur Kritik an FDP-Chef Christian Lindner:

Scholz erklärte, er habe stets klar und verständlich kommuniziert, was er von der Zusammenarbeit hielt. Er betonte: "Ohne mein Bemühen um Kompromisse wäre die Regierung nie so lange stabil gewesen, ja gar nicht zustande gekommen."

- Zur offenen Frage seiner Nominierung durch die SPD:

Scholz zeigte sich zuversichtlich, dass die SPD ihn nominiert. In Umfragen bevorzugen die Bürger jedoch Verteidigungsminister Boris Pistorius als SPD-Kanzlerkandidaten.

- Zum Wahlkampf gegen Merz:

In der ARD-Sendung verwies Scholz auf deutliche Unterschiede zwischen sich und Merz, sowohl im Charakter als auch in der politischen Zielsetzung. Auf die Frage nach dem größten Unterschied erklärte Scholz: "Ich bin bei Staatsangelegenheiten wohl etwas cooler – um es höflich zu formulieren." Den Rückstand der SPD in den Umfragen sieht er entspannt: "Die Rückstände sind absolut aufholbar." Derzeit liegen die Sozialdemokraten 15 bis 18 Prozentpunkte hinter CDU und CSU.

- Zum Verhältnis mit dem potenziellen US-Präsidenten Donald Trump:

"Ich bin weder naiv noch schnell eingeschüchtert", sagte Scholz. Er setze weiterhin auf eine belastbare transatlantische Zusammenarbeit. "Mein Grundsatz ist: Es wird mit denen getanzt, die da sind. Das gilt auch für den künftigen Präsidenten der USA." Während seiner ersten Amtszeit hatte Trump Deutschland wegen angeblich zu geringer Verteidigungsausgaben und des Handelsüberschusses heftig kritisiert. Scholz verwies darauf, dass Deutschland inzwischen das NATO-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung erfüllt.