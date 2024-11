Lesezeit: 3 min

An der Wall Street sprechen die Börsenprofis in dieser Woche über die Ergebnisse der US-Wahlen und deren Auswirkungen auf verschiedene Anlageklassen – insbesondere auf den US-Anleihenmarkt. Auch wird über Bedrohungen für die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed diskutiert. Erfahren Sie, was die Experten sagen!

Der Bulle in der Nähe der New Yorker Börse an der Wall Street: Entfesselt der designierte US-Präsident Donald Trump die Börsen? (Foto: dpa). Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden: Warum die Wall Street vor steigenden Anleiherenditen warnt

Welche Risiken Experten für die Fed-Unabhängigkeit sehen

Was die Aktienexperten über den langfristigen Bullenmarkt im S&P 500-Index sagen

