In Sachen E-Commerce kommen Online-Händler nicht mehr an Shopify vorbei. Das von einem deutschen Programmierer in Kanada gegründete Unternehmen hat sich auf Software für den Online-Handel spezialisiert und ist während der Corona-Pandemie durch die Decke gegangen. Nach einem heftigen Einbruch vor 2021 hat Spotify jetzt überraschend starke Zahlen für das dritte Quartal 2024 vorgelegt - die Spotify-Aktie ist raketenartig nach oben geschossen. Sollten Anleger jetzt die Spotify-Aktie kaufen?

Der Mann mit der Tarnkappe: Spotify-Gründer Tobias Lütke und sein Finanzchef Russ Jones feiern im Mai 2015 den Börsengang an der NYSE (Foto: dpa). Foto: Justin Lane

Im Folgenden: Wie Tobias Lütke 2002 mit Snowboards anfing und dann als Computer-Nerd zum Tech-Milliardär wurde

Wo die Vorzüge von Shopify im Online-Handel liegen - und deshalb das Wachstum munter weitergeht

