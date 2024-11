EU-Kommission senkt Konjunkturprognose für Deutschland

Lesezeit: 3 min

Hohe Unsicherheit, Arbeitskräftemangel und sparsame Verbraucher - was alles die Stimmung drückt in Deutschland.: Auch Brüssel zeichnet ein eher trübes Bild für die deutsche Wirtschaft. Wie sieht es in der Europäischen Union insgesamt aus?

Krise am Bau: Flüssiger Beton für eine Bodenplatte eines Rohbaus für Eigentumswohnungen im Stadtteil Ehrenfeld wird in eine Stahlkonstruktion gefüllt - ein eher seltenes Bild. (Foto: dpa) Foto: Rolf Vennenbernd

Im Folgenden: Warum nun auch die EU-Kommission ein trübes Bild der deutschen Wirtschaft malt

Wo andernorts in der EU die Wirtschaft wächst

Wieso die Sparquote zu hoch ist und eine steigende Nachfrage den Knoten lösen könnte

