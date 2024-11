Lesezeit: 3 min

Teilen article_share:article

Wohnungssuchende setzen häufig auf das Internet. Doch in den größten deutschen Städten werden die dort angebotenen Wohnungen immer teurer. In einer Stadt legten die Preise besonders zu: Am meisten stiegen die Mieten demnach im Schnitt in Berlin. Sie verdoppelten sich von 8,10 Euro pro Quadratmeter 2014 auf 16,35 Euro 2023. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner von der CDU will dort deshalb nun Verstöße gegen Mietpreisbremse härter bestrafen. In Barcelona finden bereits regelmäßig Demos wegen der dortigen Wohnungskrise statt.

Die Proteste gegen zu hohe Mieten nehmen zu. Nicht nur in Deutschland, wie hier in Nürnberg, sondern auch andernorts in Europa. Die Wohnungskrise hat das Zeug zum sozialen Sprengstoff. (Fotos: dpa) Foto: Daniel Vogl

Im Folgenden: Warum in den Großstädten die Mietpreise seit zehn Jahren steil gehen

Warum die Regierung das Problem nicht mal mehr konzeptionell angeht

Wie selbst in anderen Ländern die Mieten zum Sprengstoff für das Zusammenleben werden 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

Hier für nur 1,99 EUR/Monat weiterlesen ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel