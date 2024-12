Lesezeit: 1 min

Teilen article_share:article

Same, same! Es bleibt bei der Fed alles beim Alten und die US-Wirtschaft auf der Erfolgsspur. Versöhnliche Töne des Notenbankers Jerome Powell in Richtung Trump und seiner neuen Administration.

Jerome Powell, Vorsitzender des Federal Reserve Board, spricht während einer Pressekonferenz bei der Federal Reserve. (Foto: dpa) Foto: Mark Schiefelbein

Im Folgenden: Wieso Jerome Powell sich entspannt zu Wort meldet und mal keinen Zinsschritt ankündigt

Warum die Börse und US-Wirtschaft den US-Präsidenten im Griff haben und nicht umgekehrt

Weshalb das gute Gefühl bei Powell auch für uns in Europa ein gutes Zeichen ist 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

Hier für nur 1,99 EUR/Monat weiterlesen ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel