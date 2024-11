Lesezeit: 3 min

Teilen article_share:article

An der Wall Street sprechen die Börsenprofis über die scheinbar unaufhaltsame Rallye an den Aktienmärkten. Im Fokus stehen auch die Zoll- und Steuerpolitik des designierten US-Präsidenten Donald Trump sowie deren Auswirkungen auf die US-Wirtschaft und die Aktienmärkte. Es wird diskutiert, was zu erwarten ist und wie Investoren nun reagieren sollten.

Die Wall Street in New York: Die Börsenprofis sprechen über die scheinbar unaufhaltsame Rallye an den Aktienmärkten - und über die Trump-Zölle (Foto: dpa). Foto: Heikki Saukkomaa

Im Folgenden: Wie Trumps Zölle mit den historischen Smoot-Hawley-Tarifen verglichen werden

Warum Morgan Stanley-Stratege Wilson trotz Risiken bullish auf den S&P 500 ist

Wie Fed-Zinssenkungen und „Animal Spirits“ die Aktienmärkte antreiben könnten 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

Hier für nur 1,99 EUR/Monat weiterlesen ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel