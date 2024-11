Lesezeit: 3 min

Vermögensverwalter Flossbach von Storch sieht zunehmend Risiken für US-Aktien. Nach der jüngsten Rekordjagd an den US-Börsen verlieren Aktien aus den USA an Attraktivität. „Die Fallhöhe ist höher geworden und die zu erwartende Rendite niedriger“, sagt Fondsmanager Bert Flossbach. Wann stehen Gewinnmitnahmen an? Wann erholen sich die unterbewerteten Papiere in Europa? Sorgen Einfuhrzölle und Handelskriege wirklich für rosige Zeiten?

Bulle und Bär stehen vor dem Gebäude der Frankfurter Wertpapierbörse - sind US-Aktien inzwischen überbewertet? (Foto: dpa) Foto: Frank Rumpenhorst

Im Folgenden: Warum in den USA die anfängliche Euphorie wegen des Trump-Wahlsiegs allmählich einer näheren Betrachtung Platz macht

Wieso erste Vermögensverwalter wie Flossbach von Storch bei den US-Aktien kalte Füße bekommen

Weshalb Anleger gut beraten sind, sich mehr am Kurs-Gewinn-Verhältnis zu orientieren, statt blindlings Herdentrieb und Stampede zu folgen

