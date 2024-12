Lesezeit: 2 min

Das Drama um den Einsturz der Dresdner Carola-Brücke hat Deutschland erschüttert und im Mark getroffen. Überall im Land wird über die marode Infrastruktur und die Frage diskutiert, wie die Milliarden für die Sanierung aufbringen soll. Wie geht es weiter?

Eine Baustraße führt auf der Altstädter Elbseite am eingestürzten Brückenzug der Carolabrücke in die Elbe. Der westliche Brückenstrang mit Straßenbahngleisen, Rad- und Fußweg brach in der Nacht zum 11. September ein – war es Korrosion? (Foto: dpa)

Foto: Robert Michael