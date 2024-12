Lesezeit: 3 min

Der Sturz von Baschar al-Assad in Syrien kam recht plötzlich. Für die Flüchtlinge in Deutschland und die Bundesregierung sind viele Fragen offen. Für Asylanträge gibt es aber eine unmittelbare Folge. Die Deutschen Wirtschaftsnachrichten erläutern.

Syrer kommen am Cilvegozu-Grenzübergang in der Nähe der südtürkischen Stadt Antakya an, um von der Türkei nach Syrien zu gelangen. (Foto: dpa)

Foto: Metin Yoksu