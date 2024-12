Lesezeit: 1 min

in Mord mitten in Manhattan sorgt für Entsetzen: Der Chef eines US-Versicherungskonzerns wurde tödlich angeschossen. Nun gibt es eine Wende in dem Fall. Der Verdächtige, ein 26-jähriger Mann aus wohlhabendem Hause, soll ein Manifest verfasst haben, das auf seine Motive hinweist. Kritik an Krankenversicherungen und deren Praktiken stehen im Fokus.

Das von der New Yorker Polizei herausgegebene Bild aus einer ÜBerwachungskamera zeigt den verdächtigten Schützen (Foto: dpa). Foto: New York City Police Department

Im Folgenden: Wer der Verdächtige ist und wie er zu Krankenversicherungen steht

Was in seinem Manifest steht und welche Motive sich daraus ableiten lassen

