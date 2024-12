Lesezeit: 4 min

Der Zusammenbruch des Assad-Regimes macht den Umgang mit syrischen Flüchtlingen zum entscheidenden Wahlkampfthema: Wer darf bleiben, wer muss gehen? In einer Umfrage gaben 78 Prozent der Bundesbürger an, dass sie in der jetzigen Flüchtlingspolitik ein „großes“ Problem sehen. Außerdem sagen drei Viertel, dass die Regierung nicht genug zur Eindämmung der illegalen Migration tut.

Merkels umstrittener Slogan „Wir schaffen das“ zur Flüchtlingskrise: Jeder zweite Deutsche findet, dass die Migrationspolitik der vergangenen zehn Jahre schlecht für Deutschland war. (Foto: dpa) Foto: Jens Wolf

Im Folgenden: Welche Auswirkungen der Assad-Umsturz auf die Flüchtlingspolitik hat

Warum der deutsche Arbeitsmarkt die Heimkehr der Syrer verkraftet

Welche Probleme die Deutschen mit illegaler Migration haben

