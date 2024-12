Lesezeit: 4 min

Lieferdrohnen und Flugtaxis erobern Chinas Lüfte. Trotz kleiner Turbulenzen boomt die Wirtschaft über den Köpfen der Menschen. Was - anders als in Deutschland - auch an der Hilfe von ganz oben liegt.

Eine chinesische Lieferdrohne des Dienstleisters Meituan liefert ein Paket mit Essen aus (Foto: dpa). Foto: Johannes Neudecker

Im Folgenden: Wie China die Drohnentechnologie fördert

Welche Anwendungen es gibt

Warum Deutschland zurück bleibt?

