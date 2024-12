Lesezeit: 4 min

Exxon mit Sitz ist Houston ist eine halbe Billion Dollar wert und damit der größte Mineralöl-Konzern der Welt. 20 Prozent der 62.000 Mitarbeiter arbeiten in Europa. Doch das weiß kaum jemand zu würdigen. In Hamburg, seit 135 Jahren der Firmensitz in Deutschland, ist das Kapitel Dapolin/Esso schon fast vergessen. Jetzt zieht sich die US-Zentrale allmählich ganz vom Geschäft zurück. Für Philippe Ducom, Europa-Chef von ExxonMobil, ist der Standort ein „lost cause“ - ein Ölfass ohne Boden. Die Bürokratie sei unerträglich, sagt er, nicht mehr zu bändigen.

Mineralöl-Multi ExxonMobil (hier das Büro in Belgien) hat große Pläne - Europa spielt dabei kaum noch eine Rolle. Die Amerikaner halten den Kontinent für hoffnungslos bürokratisiert - deshalb investiert man lieber woanders. (Foto: dpa) Foto: Julien Warnand

Im Folgenden: Warum Ölmultis wie ExxonMobil sich zunehmend aus Europa zurückziehen

Weshalb sich die Kritik vor allem um die Bürokratisierung und die Regulierungswut der EU dreht

