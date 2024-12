Lesezeit: 1 min

Kein einfacher Job in Zeiten von Krieg und Lügen: Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff sollte in Moskau bella figura als Botschafter Deutschlands machen. In aller Stille tut er das - Moskaus Reaktionen auf seinen Friedensaufruf deuten daraufhin, dass der Mann Wirkung zeigt.

Alexander Graf Lambsdorff, Deutschlands Botschafter in Moskau, steht bei einem Weihnachtskonzert in der Katholischen Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis. Lambsdorff hat vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs zum Frieden aufgerufen. (Foto: dpa) Foto: Andre Ballin

Im Folgenden: Wo ein Botschafter täglich die Contenance bewahren muss

Weshalb der Posten in Moskau einer der undankbarsten Posten im Auswärtigen Dienst ist

Warum Graf Lambsdorff seien Job in aller Stille, aber wirkungsvoll vollzieht 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

