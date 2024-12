Lesezeit: 3 min

Teilen article_share:article

Avatar direkt in der Kirche: Eine Schweizer Kirche hat in diesem Jahr mit künstlicher Intelligenz einen sprechenden Jesus kreiert, der in einem Beichtstuhl Rede und Antwort stand. Schräg oder die Zukunft?

Hinter dem Beichtstuhl-Gitter in der Peterskapelle in Luzern wurde ein KI-Jesus als experimentelle Kunstinstallation kreiert. (Foto: dpa)

Im Folgenden: Wie die Oberen der Peterskapelle in Luzern den KI-Jesus trainiert haben

Wie der KI-Jesus optisch und inhaltlich performt hat

Zu welchen Ergebnissen das Experiment nach 2 Monaten kommt

Warum auch der hohe Energieverbrauch eine Rolle spielt 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

6 Monate Zugriff für nur 1,00 EUR/Monat ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel