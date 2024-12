Lesezeit: 2 min

Ein strammes Programm hatte der gesundheitlich angeschlagene Papst an Weihnachten zu stemmen: Er eröffnete das Heilige Jahr der katholischen Kirche und spendete den "Urbi et Orbi"-Segen.

Papst Franziskus öffnet die Pforte des Rebibbia-Gefängnisses. Der Pontifex öffnete erstmals in der Geschichte des Heiligen Jahres der katholischen Kirche eine Heilige Pforte in einem Gefängnis in Rom. (Foto: dpa)

Foto: Francesco Sforza