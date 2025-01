Lesezeit: 1 min

Wer sich für die Technikbegriffe SD und HD nicht interessiert, erlebt dieser Tage vielleicht eine Überraschung. Bei vielen älteren TV-Geräten ist ein wichtiger Teil der Programme nicht mehr zu sehen. Die DWN erklären warum!

Komiker und TV-Dauerglotzer Oliver Kalkofe ist schockiert: Oh, no - meine Mattscheibe bleibt duster. Was ist da nur los? (Foto: dpa)

Foto: Jens Kalaene