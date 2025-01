Lesezeit: 2 min

Einst wurde Justin Trudeau als Hoffnungsträger und «Kanadas Kennedy» gefeiert. Doch zuletzt geriet der Premierminister stark unter Druck. Ist nun der Weg frei für einen Sieg der Konservativen?

That´s it folks, that`s all folks! Kanadas Premierminister Justin Trudeau vor dem Rideau Cottage in Ottawa. (Foto: dpa)

Foto: Adrian Wyld