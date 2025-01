Lesezeit: 3 min

In wenigen Tagen wird die elektronische Patientenakte in Arztpraxen eingeführt - zunächst nur in Testregionen, später bundesweit. Karl Lauterbach schwärmt davon - doch es gibt Sicherheitsbedenken.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Praxisihaber Oliver Pottkämper stehen in der Arztpraxis Praxis am Königsforst bei einer Demonstration der elektronischen Patientenakte „ePA“, um sich ein Bild von ihrer Integration in den Praxisalltag zu machen. (Foto: dpa) Foto: Rolf Vennenbernd

Im Folgenden: Welche Vorteile die ePA für die Patienten und Kassen hat

Warum Karl Lauterbach glaubt, das Gesundheitswesen vor dem Bankrott gerettet zu haben

