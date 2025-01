Lesezeit: 6 min

Teilen article_share:article

Herbert Kickl wird aller Voraussicht nach Kanzler Österreichs. In den Nachbarländern sorgt dies bei den einen für Stirnrunzeln, bei den meisten freilich für echtes Entsetzen. Selbst Markus Söder in Bayern ist „alarmiert“, was dies für die europäische Sicherheit und die Nachbarschaft bedeutet. Viele Länder befürchten, dass Kickl ein noch größerer Vasall Putins werden könnte als Viktor Orbán in Ungarn und Robert Fico in der Slowakei.

Machen Sie mal! Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl in der Präsidentschaftskanzlei in Wien. (Foto: dpa) Foto: Tobias Steinmaurer

Im Folgenden: Warum Herbert Kickl für Europa eine Zumutung ist und die Österreicher ein Himmelfahrtskommando

Weshalb Wien für die Russen der zentrale Anlaufpunkt für seine hybride Kriegsführung und Geheimdienstaktionen ist

Warum Innen- und Verteidigungsministerium unbedingt bei der verfassungstreuen ÖVP bleiben sollen 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

Hier für nur 1,99 EUR/Monat weiterlesen ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel