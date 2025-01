Lesezeit: 1 min

Von Grönland über die Ostsee an die Front in der Ukraine: Wie kann mehr europäische Handlungsfähigkeit in der Verteidigungspolitik gelingen? Nach der Wahl Trumps setzen europäische Minister ihre Beratungen mit einem neuen Treffen in Warschau fort.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, und Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung, begrüßen sich beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf der US Air Base Ramstein. 8Foto: dpa) Foto: Marijan Murat

Im Folgenden: Wie das Fünfer-Format die Lücke der USA auszufüllen versucht

Womit Europa der Ukraine weiter gemeinsam den Rücken stärken kann

Weshalb sich Konfliktew innerhalb des Nato-Bündnisses mit Trump abzeichnen

