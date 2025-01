Lesezeit: 5 min

Teilen article_share:article

Feuerwehrleute kämpfen Tag und Nacht gegen verheerende Brände in LA. Der künftige US-Präsident mokiert sich über die Bemühungen. Gouverneur Gavin Newsom lässt das an sich abprallen. Trumps Kritik ist in erster Linie persönlich statt sachlich. Trump hat nur Glück, dass er nicht bereits im Amt war, als die Feuersbrunst über LA herein brach. Die Spaltung der Stadt in Arm und Reich wird er nicht ändern

Für Trump nicht nur Sündenbock, sondern sein Alter ego: Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom besichtigt Pacific Palisades während des zweiten Tages des Palisades-Feuers. (Foto: dpa) Foto: Jonathan Alcorn

Im Folgenden: Warum Donald Trump mal wieder gegen Kalifornien ätzt

Wieso sich Donald Trump ständig am Feindbild Gavin Newsom abarbeitet

Weshalb Trump in wenigen Tagen das Problem lösen muss und dadurch nichts schneller geht 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

Hier für nur 1,99 EUR/Monat weiterlesen ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel