Lesezeit: 8 min

Teilen article_share:article

Am 20.Januar wird der neue (alte) US-Präsident Trump sein Amt in Washington antreten. Und schon jetzt zeichnet sich ab: Es könnte sehr hässlich zugehen - auf dem internationalen Parkett. Der Lautsprecher macht Ernst und will ein Gruselkabinett aus halbseidenen Scharfmachern installieren. Man möchte nur hoffen, dass Trump als Retter Amerikas diese blutigen Anfänger so schnell wieder entlässt, wie er in seiner TV-Reality-Show „The Apprentice“ eigentlich alle schnell gefeuert hat. Was droht? Experten befürchten einen Wirtschaftskrieg mit China. Welche Rolle Europa dabei spielt, sollten wir in Deutschland aktiv vorzeichnen.

Zum Armdrücken verabredet: Präsident Donald Trump schüttelt dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping während eines Treffens am Rande des G-20-Gipfels die Hand (Foto: dpa).

Im Folgenden: Warum die neue US-Regierung sich endgültig (im Kampf der Systeme) China vorknöpfen wird

Wo Europa künftig alleine für die Sicherheit des Kontinents sorgen muss

Wieso die Amerikaner nicht zu Unrecht sauer auf die Deutschen sind 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

6 Monate Zugriff für nur 1,00 EUR/Monat ✔ Unbegrenzter Zugriff auf alle Basis-Inhalte ✔ Inklusive täglichem Newsletter ✔ Weniger Werbung ✔ Vorlesefunktion aller Artikel