Der europäische Binnenmarkt gilt als großes Erfolgsmodell, doch die EU ist auf der Hälfte der Wegstrecke stecken geblieben. Vor allem im Bankensektor herrscht weiter Misstrauen und Kleinstaaterei. Deutschland und Frankreich sollten am Kapitalmarkt mutig vorangehen, um Trump bei Verhandlungen künftig auf Augenhöhe begegnen zu können. Immerhin Ursula von der Leyen versucht, Europa nun auf ein gemeinsames Vorgehen für eine Kapitalmarktunion einzuschwören. EZB-Chefin Christine Lagarde hat am Freitag auf einem Banken-Kongress in Frankfurt um Unterstützung geworben. Deutschland scheint dabei noch wie gelähmt.

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), spricht beim "Frankfurt European Banking Congress" mit Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank. (Foto: dpa) Foto: Helmut Fricke

Im Folgenden: Warum Banken in Europa bei Finanzgeschäften mit angezogener Handbremse operieren müssen

Wieso seit Jahrzehnten die mangelnden Finanzinstrumente dafür sorgen, dass Europas Spargroschen in die USA abfließen

Weshalb Trumps Wahlsieg jetzt endlich Aktionismus ausgelöst und die EZB zum Handeln gebracht hat

