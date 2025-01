Lesezeit: 2 min

Die Zahl der Aktionäre in Deutschland ist erneut rückläufig: Zum zweiten Mal in Folge sank die Anzahl, liegt aber weiterhin über der Zwölf-Millionen-Marke. Durchschnittlich 12,1 Millionen Menschen in Deutschland hielten 2024 Aktien, Aktienfonds oder börsengehandelte Indexfonds (ETFs) in ihren Depots, wie das Deutsche Aktieninstitut (DAI) ermittelte.

Die Bronzeplastiken von Bulle und Bär stehen vor dem Gebäude der Frankfurter Wertpapierbörse (Foto: dpa). Foto: Frank Rumpenhorst

Im Folgenden: Warum die Zahl der Aktionäre in Deutschland erneut gesunken ist

Welche Altersgruppe 2024 gegen den Trend mehr Aktien kaufte

Wie das Deutsche Aktieninstitut (DAI) die Entwicklungen bewertet

