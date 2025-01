Lesezeit: 1 min

Die DWN-Homepage ist neu! Das haben Sie sicherlich bereits bemerkt, wenn Sie regelmäßiger Leser der Deutschen Wirtschaftsnachrichten sind. Welche Vorteile Sie von der neuen DWN-Seite haben, erfahren Sie hier!

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

schön, dass Sie hier sind und sich auf den DWN über die wichtigsten Themen aus Politik, Wirtschaft und Finanzen informieren. Damit das für Sie in Zukunft noch einfacher und schneller möglich ist, haben wir der DWN-Homepage ein neues Aussehen verpasst – übersichtlicher, intuitiver und klarer strukturiert.

Uns war es wichtig, dass Sie sich auf Anhieb zurechtfinden und genau die Informationen erhalten, die Sie suchen und brauchen. In einer Zeit, in der wirtschaftliche und politische Entwicklungen immer dynamischer werden, ist es besonders wichtig, schnell und gezielt an fundierte Informationen zu gelangen. Wir haben die Deutschen Wirtschaftsnachrichten so optimiert, dass Sie noch effizienter durch die Inhalte navigieren können. Was erwartet Sie konkret?

Das ist neu an den Deutschen Wirtschaftsnachrichten:

Direkt informiert: Die wichtigsten Meldungen und unsere redaktionellen Empfehlungen finden Sie im oberen Bereich der Startseite. So erhalten Sie auf einen Blick die aktuellsten Nachrichten und die besten Artikel aus der DWN-Redaktion.

Strukturierte Kategorien: Mit unserer verbesserten Navigation und klar gegliederten Ressorts gelangen Sie mit wenigen Klicks zu den Themen, die Sie am meisten interessieren – sei es Politik, Wirtschaft, Unternehmen oder Finanzen.

Unternehmerisches Denken im Fokus: Unternehmer fühlen sich bei uns noch wohler als bisher. Wir präsentieren im oberen Bereich der DWN-Homepage regelmäßig Portraits von Firmen, die sich in der aktuellen wirtschaftlichen Lage behaupten und erfolgreich durch Herausforderungen navigieren. Diese Erfolgsgeschichten liefern Ihnen wertvolle Einblicke und Inspiration aus der Praxis.

Gold und Geldanlage: Für Anleger bieten wir jetzt einen neuen und ganz besonderen Service: den aktuellen Goldpreis direkt auf der Startseite, ergänzt durch passende Analysen und Hintergründe aus den Bereichen Finanzen, Investment und Börse.

Magazin-Archiv: Kennen Sie unser Print-Magazin? Direkt auf der Startseite haben Sie als DWN-Abonnent nun direkt Zugriff auf die aktuelle Ausgabe. Und als Premium-Abonnent stehen Ihnen sogar alle DWN-Ausgaben in unserem Magazin-Archiv zum Download zur Verfügung.

Auch auf der neuen DWN-Seite sind wir immer für Sie da. Unser Ziel bleibt es, Sie mit unabhängigen, fundierten und hintergründigen Berichten zu versorgen – damit Sie stets gut informiert sind und die Entwicklungen in Wirtschaft und Politik kompetent einschätzen können.

Schauen Sie sich um, entdecken Sie die neuen Funktionen – und bleiben Sie mit uns immer auf dem Laufenden. Schön, dass Sie hier sind! Danke, dass Sie uns unterstützen!

Ihr Team von den Deutschen Wirtschaftsnachrichten!