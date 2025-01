Politik

Trump gegen BRICS: Strafzölle, Indiens Annäherung an China und die neue Weltordnung

Bereits Wochen vor seiner Rückkehr ins Weiße Haus richtete der designierte US-Präsident Donald Trump eine deutliche Warnung an die BRICS-Staaten. „Sucht euch einen anderen Trottel“, schrieb er auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social und drohte den neun Mitgliedern der Staatengruppe mit Strafzöllen in Höhe von 100 Prozent, sollten sie versuchen, die globale Vorherrschaft des Dollars in Frage zu stellen.