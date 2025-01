Unternehmen

Warntag der Wirtschaft funkt SOS: Unternehmer demonstrieren am gegen Wirtschaftspolitik

Kurz vor der Bundestagswahl demonstrieren Verbände und Unternehmen am „Wirtschafts-Warntag“ (Mittwoch, 29.01.2025) vor dem Brandenburger Tor in Berlin: Sie fordern einen rigorosen Richtungswechsel in der Wirtschaftspolitik – eine Agenda, die sie lange unterstützt haben. Jetzt droht vielen die Pleite, der Abbau oder die Abwanderung. Ein Hilferuf, der zu spät kommt?