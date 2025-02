Unternehmen

Rüstungskonzern KNDS übernimmt Alstom-Werk in Görlitz und sichert Arbeitsplätze

Der Rüstungskonzern KNDS übernimmt das Alstom-Werk in Görlitz. In einer feierlichen Zeremonie unterzeichneten die Unternehmen eine entsprechende Vereinbarung, die die weitere Produktion von Baugruppen für den Kampfpanzer Leopard 2 und den Schützenpanzer Puma umfasst. Was bedeutet das für die Region?