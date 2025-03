Politik

Hamburg-Wahl: SPD gewinnt trotz Verlusten - Fortsetzung von Rot-Grün wahrscheinlich

Die SPD wird trotz Verlusten stärkste Kraft in Hamburg. Bürgermeister Peter Tschentscher hat nun die Wahl zwischen den Grünen, dem bisherigen Koalitionspartner, und der CDU. FDP und BSW verpassen auch in Hamburg den Einzug ins Landesparlament. Die Linke fährt ihr bestes Ergebnis in der Hansestadt ein, auch die AfD legt zu. Alle Ergebnisse im Überblick.