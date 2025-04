Politik

Fußfessel: Le Pens Partei ruft zu frankreichweitem Protest auf

Marine Le Pen wurde wegen Veruntreuung öffentlicher EU-Gelder verurteilt. Das Urteil verbietet ihr vorerst die Teilnahme an Wahlen und sieht eine elektronische Fußfessel vor. Trotz dieser Strafen kündigte sie Berufung an und mobilisiert ihre Partei zu Protesten. Wird dies das Ende ihrer politischen Ambitionen oder ein neues Kapitel in der französischen Krise?