Diversitätsprogramme: Sollen sich deutsche Unternehmen Trumps Agenda anpassen?

Deutsche Unternehmen sehen sich zunehmend mit einem schwierigen Dilemma konfrontiert, das sich mit jedem Tag weiter zuspitzt. Die Financial Times berichtete kürzlich, dass das US-Außenministerium mehrere große europäische Unternehmen aufgefordert hat, sich an die Politik von Präsident Donald Trump zu halten, und demnach Programme zur Diversität, Gleichstellung und Inklusion in den Unternehmen einzustampfen.