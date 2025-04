Panorama

Frankreich: Luxusimmobilien machen das Land zum neuen Hotspot der Superreichen

Frankreich, einst als Kulturnation verehrt, wird nun zunehmend zum globalen Epizentrum des Luxuskapitals. Wie aus dem aktuellen Bericht von Henley & Partners in Zusammenarbeit mit New World Wealth hervorgeht, dominiert kein anderes Land so stark die Liste der teuersten Städte der Welt – nicht die USA, nicht China, nicht die Golfstaaten, sondern die Grande Nation.