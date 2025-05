Thumzup erhöht seine Bitcoin-Reserven, PAIRMiner Cloud Mining hilft Nutzern, 78,888 US-Dollar zu verdienen

[Mai 2025, Global] Während immer mehr Unternehmen Bitcoin in ihre strategische Vermögensallokation aufnehmen, erhält der Kryptomarkt erneut starke Impulse. Kürzlich kündigte die an der Nasdaq gelistete Thumzup Media Corporation an, ihre bestehenden Bitcoin-Reserven um mehr als das Hundertfache zu erweitern und ihre Krypto-Asset-Strategie durch eine neue Runde der Aktien- und Optionsausgabe im Wert von 200 Millionen US-Dollar zu beschleunigen. Dieser Schritt unterstreicht nicht nur das starke Vertrauen großer Unternehmen in die Zukunft digitaler Vermögenswerte, sondern belebt auch die Begeisterung des Marktes für Kryptowährungsinvestitionen neu.

In dieser Ära der Bitcoin-Strategie durch Unternehmen zieht die PAIRMiner Cloud-Mining-Plattform als effizientes Einstiegstool für Kleinanleger immer mehr Aufmerksamkeit auf sich. Mit PAIRMiner können Nutzer ohne Fachkenntnisse oder teure Ausrüstung schnell mit dem Mining von führenden digitalen Währungen wie Bitcoin und Ethereum beginnen und so einen einfachen Weg zur Vermögensbildung mit geringem Einstieg und hoher Rendite einschlagen.

PAIRMiner Cloud Mining: Neue Wege der Beteiligung an Krypto-Vermögenswerten

PAIRMiner ist eine neue Generation von Cloud-Mining-Plattformen, die auf fortschrittlicher Blockchain-Technologie basiert und ein sicheres, skalierbares und effizientes Krypto-Ökosystem schaffen möchte. Die Plattform unterstützt nicht nur kostenloses Cloud Mining, sondern integriert auch moderne Anwendungsszenarien wie Dezentralisierte Finanzen (DeFi) und Non-Fungible Tokens (NFTs) – und bietet so vielfältige Möglichkeiten, von digitalen Vermögenswerten zu profitieren.

Egal ob Krypto-Einsteiger oder erfahrener Investor – PAIRMiner ermöglicht es durch ein einfaches Mining-System und stabile Einkommensstrukturen, bequem an der neuen digitalen Ökonomie teilzuhaben.

Wie beginnt man mit PAIRMiner Cloud Mining?

Besuche die offizielle PAIRMiner-Website und registriere dich, um ein kostenloses Mining-Paket im Wert von 150 $ zu erhalten; Wähle den passenden Cloud-Mining-Vertrag und starte das automatische Mining; Einnahmen werden alle 24 Stunden generiert. Sobald sich 150 $ angesammelt haben, kann das Einkommen abgehoben oder zur Erweiterung der Mining-Kapazität reinvestiert werden.

Warum PAIRMiner wählen?

Neukunden-Bonus: Registrierung bringt 150 $ Startguthaben – Cloud Mining ohne Kosten möglich;

Vertragswert Laufzeit (Tage) Tagesgewinn Gesamtertrag Auszahlungsintervall 200$ 1 10$ 10$ Alle 24 Stunden 500$ 2 30$ 60$ Alle 24 Stunden 1180$ 5 41.42$ 207.09$ Alle 24 Stunden 5100$ 3 191.76$ 575.28$ Alle 24 Stunden 35000$ 1 2047.5$ 2047.5$ Alle 24 Stunden 300000$ 8 27600$ 220800$ Alle 24 Stunden

Regulierung durch die FCA: Sicherstellung der Plattformkonformität und Schutz der Nutzerfonds;

Keine versteckten Gebühren: 100 % der Gewinne gehören den Nutzern – transparent und offen;

Mehrstufiges Empfehlungsprogramm: 5 % Provision für direkte Empfehlungen, weitere 1,5 % für sekundäre Empfehlungen – ideal für langfristiges passives Einkommen;

Multi-Währungs-Unterstützung: Unterstützung führender Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) usw. – für unterschiedliche Anlagepräferenzen.

Eine neue Zukunft für inklusive Finanzmodelle gestalten

PAIRMiner setzt sich dafür ein, dass der Wert von Kryptowährungen mehr Menschen zugänglich gemacht wird. Egal ob du neu im Bereich digitaler Vermögenswerte bist oder dein Portfolio erweitern möchtest – PAIRMiner bietet dir eine sichere, intelligente und zukunftsorientierte Cloud-Mining-Plattform.

Da globale Unternehmen ihre Präsenz im Kryptomarkt beschleunigen und börsennotierte Firmen wie Thumzup ihre Bitcoin-Bestände weiter erhöhen, steigt das Vertrauen in den Markt spürbar. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für Privatanleger, diese Welle mit PAIRMiner zu nutzen und persönliches Vermögen aufzubauen.

Öffne die Tür zum digitalen Reichtum – starte mit PAIRMiner:

Offizielle Website: pairminer.com

Offizielle E-Mail: info@pairminer.com