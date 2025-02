Bitcoin-Kurs im freien Fall: Ist jetzt der beste Zeitpunkt zum Investieren? Analysten warnen

Der Kurs der bekanntesten Digitalwährung Bitcoin ist zum Wochenschluss weiter unter Druck geraten. Innerhalb von weniger als sechs Wochen hat die Kryptowährung mehr als 25 Prozent an Wert verloren – verglichen mit ihrem Rekordhoch von Mitte Januar. Am Freitagmorgen rauschte der Bitcoin-Kurs ab auf 78.500 US-Dollar, umgerechnet in etwa 75.500 Euro. Ein Verlust zum Vortag von knapp 5 Prozent. Zu Wochenbeginn lag der Bitcoin noch bei 95.000 Dollar. Doch wie sind die Aussichten, dass sich der Bitcoin-Kurs wieder erholt? Sollte man jetzt Bitcoin kaufen? Was Analysten sagen.

Krypto: Warten auf Deregulierung des digitalen Handels hält an

Laut Stefan von Haenisch von Bitgo Inc. ist diese Entwicklung angesichts der aktuellen makroökonomischen Lage wenig überraschend. Händler warten weiterhin auf konkrete Schritte von US-Präsident Donald Trump zur Lockerung der Regulierung des Kryptohandels. Bis Mitte Januar hatte die Hoffnung auf ein regulierungsfreundlicheres Umfeld nach Trumps Amtsantritt den Bitcoin-Kurs beflügelt, sodass er ein Rekordhoch von knapp 109.400 Dollar erreichte.

Der jüngste Rückgang des Bitcoin fügt sich in eine allgemeine Zurückhaltung der Investoren über verschiedene Anlageklassen hinweg ein. Auch an den asiatischen Aktienmärkten kam es am Freitag zu deutlichen Verlusten. Zudem belasteten hohe Kursrückgänge an der Nasdaq-Börse nach der Quartalsbilanz des US-Chipkonzerns Nvidia die Stimmung. Zusätzlich verschärfte US-Präsident Trump die Unsicherheit mit der erneuten Ankündigung neuer Zölle, unter anderem gegen China, in der kommenden Woche. Weiterlesen Bitcoin-Investments 2025: „Gold ist der beste Maßstab für den Wert von Bitcoin, den wir haben“

Goldpreis aktuell: Rekordhoch in Dollar - Tendenz steigend

Kryptowährung XRP: News zur SEC - wie viel Potenzial steckt noch im XRP-Kurs?

Bitcoin rutsch ab: Zwischen nackter Panik und Hoffnung auf Erholung - Wann lohnt der Einstieg?

Durch den verhältnismäßig niedrigen Bitcoin-Kurs wird der Einstiegs- oder Nachkauf der bekanntesten Kryptowährung dementsprechend günstiger. Sollte man daher die Gunst der Stunde nutzen und Bitcoins kaufen? In jedem Fall herrscht derzeit Unsicherheit am Krypto-Markt, was nicht zuletzt anhand des sogenannten Bitcoin Fear & Greed Index abzulesen ist, der derzeit auf 16 abgerutscht ist. Der Bitcoin Fear & Greed Index ist ein Stimmungsbarometer, das anhand verschiedener Faktoren die aktuelle Marktlage bewertet. Ein Wert von 20 oder darunter signalisiert extreme Angst und Panik unter den Anlegern.

Doch je höher die Panik, desto mehr verdichten sich die Zeichen auf Erholung. Vorher könnte der Bitcoin-Kurs allerdings weiter abrutschen. Analysten sind geteilter Meinung. Der Kryptoanalyst Ali Martinez, dem auf X knapp 130.000 Menschen folgen, sieht im schlimmsten Fall einen weiteren Bitcoin-Kursrückgang bis hin zur Marke von 70.000 US-Dollar. Folglich könnte sich der Abverkauf beim Bitcoin noch für eine Weile fortsetzten. Noch bekanntere Kryptoanalysten wie der Holländer Michael van de Poppe sehen zeitig eine Erholung des Bitcoin-Kurses einsetzen. "Heute/morgen ist angesichts der extremen Abwärtsbewegung ein schneller Aufschwung wahrscheinlich", prognostizierte Poppe in einem Post auf X am Freitagmorgen (28.02).

Hinweis: Kurse von Kryptowährungen sind allgemein hochvolatil und unterliegen mitunter extremen Schwankungen. Einsteiger sollten daher nur investieren, was sie bereit sind zu verlieren.