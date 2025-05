Politik

Ukraine-Krieg: Unklare Details vor Friedensgesprächen in Istanbul

Kurz vor dem geplanten Dialog zur Lösung des Ukraine-Kriegs bleibt unklar, in welchem Rahmen die Friedensgespräche in Istanbul stattfinden sollen. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte am Dienstag, dass eine russische Delegation am Donnerstag nach Istanbul reisen werde, wie es Präsident Wladimir Putin angeregt hatte. Doch es bleibt ungewiss, wer die Delegation leitet und ob Putin persönlich an den Friedensgesprächen teilnehmen wird.