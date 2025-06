Die Dynamik ist enorm: Bitcoin hat sich in den vergangenen Jahren vom spekulativen Asset zum viel diskutierten Wertspeicher entwickelt. Große Vermögensverwalter, Family Offices und zunehmend auch institutionelle Anleger investieren in digitale Assets. Doch es bleiben Fragen: Welche Risiken bestehen? Wie ist der rechtliche Rahmen in Deutschland und Europa? Und was bedeutet die Blockchain-Technologie langfristig für den Finanzsektor?

Im Experten-Webinar am 5. Juni beantwortet Dr. Johannes Seemüller, Head of Trading BISON, diese und weitere Fragen. Der Anlageprofi diskutiert live mit Ihnen, ob Bitcoin eine echte Alternative zum gelben Edelmetall darstellt.

In der Live-Veranstaltung geht Dr. Johannes Seemüller auf die Rolle von Gold und Bitcoin in einem Wertpapierdepot ein, dabei richtet er sich sowohl an Einsteiger als auch an Fortgeschrittene. Welche Kryptowährungen sind aktuell besonders spannend und wie können diese im Portfolio eine ergänzende Rolle zu klassischen Anlageformen wie Gold oder Aktien spielen.

Los geht's am 5. Juni um 18:00 Uhr - melden Sie sich jetzt noch schnell an! Der erfahrene Marktkenner zeigt Ihnen im Live-Webinar, welche Chancen sich durch Kryptowährungen für unternehmerisch denkende Anleger ergeben.

Exklusiv im Webinar

Welche Kryptowährungen bieten Substanz statt Spekulation?

Wie lässt sich Krypto sicher lagern und regulierungskonform handeln?

Wie erkenne ich sinnvolle Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkte?

Ergänzend zum Marktausblick vermittelt der Profi wichtige Grundlagen: Wie lagere ich Kryptowährungen sicher? Welche regulatorischen Hürden gibt es? Wie erkenne ich günstige Kauf- oder Ausstiegszeitpunkte? Ihre Fragen sind willkommen – im Live-Chat können Sie direkt mit unserem Referenten sprechen. DWN und Bison freuen sich über Ihre Teilnahme - klicken Sie hier und melden Sie sich kostenlos für dieses Experten-Webinar an!

Ihr Experte im Online-Seminar

Dr. Johannes Seemüller ist Finanzexperte mit umfangreicher Erfahrung im Wertpapierhandel und im Handel mit digitalen Vermögenswerten. Seit April 2024 ist er als Head of Trading bei Boerse Stuttgart Digital tätig, wo er den Handel mit digitalen Vermögenswerten, sowie dessen Weiterentwicklung, verantwortet. Zuvor leitete er als Head of Trading/Digital Assets bei der Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG den Bereich des Handels digitaler Vermögenswerte.

Von 2018 bis 2022 war er in verschiedenen Führungspositionen bei Boerse Stuttgart Digital tätig, darunter als Chief Product Officer (CPO) und Head of Operations and Business Development. Er hat das Produkt BISON sowie dessen Kundenservice und Betrieb aufgebaut und das Geschäft in einer Hyperwachstumsphase skaliert. Dr. Johannes Seemüller ist ein leidenschaftlicher Quant-Trader und ein Experte im Bereich Kryptowährungen.