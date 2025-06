EZB-Leitzinssenkung: Was das für Bauzinsen und Immobilien bedeutet

Achte Zinssenkung in Folge: EZB-Leitzinsen nun bei 2,0 Prozent

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag zum achten Mal seit Juni 2024 die EZB-Leitzinsen gesenkt. Der Einlagenzins, der für Banken und Sparer besonders relevant ist, wurde um 0,25 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent gesenkt. Auch der Hauptrefinanzierungssatz sank – von 2,4 auf 2,15 Prozent. Grund für diese Maßnahme ist die überraschend stark gesunkene Inflation im Euroraum, die im Mai auf 1,9 Prozent fiel. Damit liegt sie erstmals seit vier Jahren unter dem Inflationsziel der EZB von 2,0 Prozent.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte, dass man trotz positiver Signale vorsichtig bleiben müsse. "Die heutige Inflationsprognose ist wesentlich unsicherer als normal", sagte Lagarde und verwies auf geopolitische Risiken durch den Ukraine-Krieg sowie die Handelspolitik der USA unter Präsident Donald Trump. Auch EZB-Vizepräsident Luis de Guindos sprach von einer "außergewöhnlich hohen Unsicherheit", die Investitionen und Konsumverhalten hemme.

Konjunkturhilfe durch günstigere Kredite

Durch die Lockerung der Geldpolitik erhofft sich die EZB konjunkturelle Impulse. Firmen können sich günstiger finanzieren, was Investitionen begünstigt. Auch Verbraucher profitieren – zumindest theoretisch. Denn die EZB-Leitzinsen wirken sich grundsätzlich auf verschiedene Finanzbereiche aus, etwa Sparzinsen, Konsumentenkredite und insbesondere Bauzinsen.

Trotz des gesunkenen EZB-Leitzinses bleibt die Lage für Sparer unerfreulich. Die durchschnittlichen Tagesgeldzinsen sind laut Verivox seit Februar um 0,29 Prozentpunkte auf nur noch 1,27 Prozent gefallen. Bei Sparkassen liegt der Zinssatz teils nur bei 0,44 Prozent. Auch beim Festgeld ist ein Rückgang zu beobachten: Für sechs Monate gibt es im Schnitt nur noch 1,78 Prozent, zwölf Monate bringen etwas mehr. Viele Banken hatten die jüngsten Zinssenkungen bereits vorab in ihre Kalkulationen eingepreist.

USA am Rande einer Rezession – Europa kämpft sich langsam zurück

Zinswende mit Risiko – Steuert Lagarde Europa in die Deflation?

Bauzinsen stabil – Trendwende in Sicht?

Die Bauzinsen haben sich zuletzt kaum verändert. Laut Darlehensvermittler Dr. Klein bewegen sich die Hypothekenzinsen seit April auf stabilem Niveau. Kurz- bis mittelfristig erwartet das Unternehmen einen Korridor zwischen 3,25 und 3,5 Prozent. Das Zinsumfeld reagiert jedoch sehr sensibel auf weltpolitische Einflüsse, insbesondere auf Veränderungen in der US-Handelspolitik.

Aktuell liegt der durchschnittliche Zinssatz für Hypotheken laut EZB bei 3,3 Prozent – etwa dreimal so hoch wie vor der Corona-Pandemie. Trotz sinkender EZB-Leitzinsen wirken sich diese Entwicklungen nur langsam auf die Baufinanzierung aus. Dafür sind weitere Faktoren wie die Renditen von Bundesanleihen, die Konjunktur und die Immobiliennachfrage entscheidend.

Immobilienpreise steigen – und schrecken ab

Nach Jahren sinkender Preise verzeichnet der Immobilienmarkt seit Januar 2024 wieder Anstiege. Laut Interhyp stiegen die Preise um rund fünf Prozent – vor allem wegen gestiegener Nachfrage. In einer repräsentativen Umfrage des Finanzierungsvermittlers gaben 68 Prozent der Befragten an, dass die Immobilienpreise in den letzten zwölf Monaten gestiegen seien. Nur 55 Prozent der Interessenten halten Immobilien in ihrer Region noch für bezahlbar – vier Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.

Was bedeutet das für Käufer und Sparer?

Wer über einen Immobilienkauf nachdenkt, sollte sich der komplexen Lage bewusst sein. Zwar sind die EZB-Leitzinsen gesunken, doch Bauzinsen bleiben stabil. Experten erwarten mittelfristig keine drastische Entlastung – auch wegen globaler Unsicherheiten. Käufer sollten Angebote vergleichen und mit steigenden Immobilienpreisen kalkulieren. Eine fundierte Beratung ist angesichts der volatilen Marktlage ratsam.

Sparer müssen sich auf weiter sinkende Erträge einstellen. Der reale Wertverlust durch die Inflation bleibt bestehen, auch wenn die Teuerung rückläufig ist. Viele Banken geben die niedrigeren EZB-Leitzinsen direkt weiter, was besonders bei Tagesgeld- und Festgeldkonten spürbar ist.

Wie geht es weiter mit den EZB-Leitzinsen?

EZB-Direktorin Isabel Schnabel und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel mahnten zuletzt zur Vorsicht. Selbst der zinspolitisch eher großzügige griechische Notenbankchef Yannis Stournaras erwartet eine Pause nach der aktuellen EZB-Zinssenkung. Auch innerhalb des EZB-Rats mehren sich Stimmen für eine Zinspause. Ob der EZB-Zinsentscheid im Juni tatsächlich die letzte Zinssenkung war, bleibt offen – entscheidend wird die Entwicklung von Inflation, Weltpolitik und Konjunktur sein.

Fazit: Die EZB-Leitzinsen befinden sich auf einem historischen Tief, doch die Wirkung auf Bauzinsen und Immobilienpreise bleibt begrenzt. Anleger und Käufer sollten die nächsten EZB-Entscheide genau beobachten – und ihre Strategie regelmäßig anpassen.