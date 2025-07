Unternehmen

Lieferando Stellenabbau: 2.000 Jobs fallen weg – Hamburg besonders betroffen

Lieferando streicht bundesweit rund 2.000 Fahrerstellen – und stößt damit eine heikle Debatte an. Der Konzern will in Zukunft stärker mit Subunternehmen arbeiten, um flexibler auf den Wettbewerb zu reagieren. Doch Arbeitnehmervertreter fürchten, dass nun auch bei Lieferando das Modell der Scheinselbstständigkeit Einzug hält.