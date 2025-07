Discounter in der Krise: Pepco Insolvenzverfahren unter Schutzschirm eingeleitet

Trotz ambitionierter Expansionspläne kämpft die Kette mit hohen Verlusten und strukturellen Problemen im Filialnetz. Mit einem Schutzschirmverfahren soll nun eine Neuausrichtung gelingen – doch der Konkurrenzdruck durch Mitbewerber wie Action und Tedi bleibt enorm. Die Frage ist, ob Pepco den deutschen Einzelhandelsmarkt trotz aller Widrigkeiten noch für sich gewinnen kann. Unternehmer und Marktbeobachter sollten die Sanierung aufmerksam verfolgen, denn sie spiegelt die Herausforderungen wider, vor denen viele Discounter derzeit stehen.

Die Kaufzurückhaltung der Kunden belastet zahlreiche Händler. Der Discounter Pepco schreibt in Deutschland rote Zahlen. Jetzt muss die Kette neu aufgestellt werden. Der deutsche Ableger des Textil- und Spielzeughändlers Pepco ist zahlungsunfähig. Die Pepco Germany GmbH hat beim Amtsgericht Berlin-Charlottenburg ein Schutzschirmverfahren beantragt, wie das Unternehmen mitteilte. Als Gründe nennt es operative Verluste sowie strukturelle Schwächen im Filialnetz. Ziel des Verfahrens ist eine grundlegende Neuausrichtung des Geschäfts.

Pepco ist seit dem Jahr 2022 in Deutschland aktiv und betreibt nach eigenen Angaben 64 Filialen, die meisten davon im Osten des Landes. Rund 500 Personen sind derzeit beschäftigt. Sie sollen nun Insolvenzgeld erhalten. Sämtliche Standorte sollen bis auf Weiteres geöffnet bleiben.

Starker Wettbewerb setzt Kette unter Druck: 4.000 Filialen in 18 Ländern

Die Kette vertreibt hauptsächlich Bekleidung, aber auch Spielwaren und Dekoartikel. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Action und Tedi, die beide zuletzt stark expandierten. Auch Pepco hatte ambitionierte Wachstumspläne: Vor zwei Jahren kündigte das Unternehmen an, hierzulande langfristig bis zu 2.000 Geschäfte eröffnen zu wollen. Doch nun läuft das Pepco-Insolvenzverfahren.

Sanierungsgeschäftsführer Christian Stoffler von der Münchener Kanzlei Gerloff Liebler erklärte, man sehe gute Chancen, sich auch "in dem schwierigen deutschen Einzelhandelsmarkt" erfolgreich zu positionieren. Der Mutterkonzern mit Sitz in den Niederlanden kündigte an, die Sanierung von Pepco Deutschland zu begleiten und die Finanzierung sicherzustellen. Zum vorläufigen Sachwalter wurde Gordon Geiser bestellt. Beim Schutzschirmverfahren bleibt die Geschäftsführung in der Regel weiterhin im Amt. Zuvor hatten andere Medien über die Insolvenz berichtet.

Die Pepco Group betreibt in 18 europäischen Ländern insgesamt etwa 4.000 Filialen mit mehr als 31.000 Beschäftigten. Die ersten Pepco-Geschäfte wurden 2004 in Polen eröffnet.

Strukturelle Risiken im Niedrigpreis-Segment: Ein europäischer Trend

Im gesamten europäischen Einzelhandel mehren sich 2024 die Anzeichen, dass Discounter zunehmend unter Druck geraten. Grund dafür sind steigende Betriebskosten, anhaltend hohe Inflationsraten und sinkende Margen. Besonders problematisch: Mietverträge in Randlagen, die nicht mehr durch das Kundenaufkommen getragen werden. Laut einer Analyse des Handelsverbands Deutschland (HDE) vom März 2024 bleibt das Marktumfeld für stationäre Billiganbieter angespannt – trotz punktueller Umsatzsteigerungen bei Sortimenten wie Haushaltswaren oder Non-Food-Artikeln.

Auch in Frankreich, Italien und Spanien häufen sich Rückzüge und Umstrukturierungen im Billigsegment. Unternehmer, die in diesem Bereich investieren, sollten daher auf flexible Mietverträge und eine präzise Standortwahl achten. Gleichzeitig bieten sich Chancen durch Digitalisierung und effizientere Lieferketten, wie eine Studie der Beratungsfirma Roland Berger im Mai 2024 nahelegt. Erfolgreiche Player setzen zunehmend auf hybride Modelle mit Online-Anbindung und datenbasiertem Sortimentsmanagement.