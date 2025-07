Panorama

Zugunglück in Baden-Württemberg: Was wir wissen und was nicht

Ein schweres Zugunglück erschüttert Baden-Württemberg: Ein Regionalexpress entgleist, es gibt Tote und viele Verletzte. Erste Hinweise deuten auf einen Erdrutsch als Unglücksursache hin – doch viele Fragen bleiben unbeantwortet. Wie konnte es dazu kommen? Was wir wissen und was nicht.