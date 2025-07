Unternehmen

Dresselhaus-Insolvenz: Traditionsunternehmen kämpft ums Überleben – wie es weitergeht

Die traditionsreiche Firma Dresselhaus steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Trotz Umsatz in Millionenhöhe musste das Unternehmen Insolvenz in Eigenverwaltung beantragen. Was sind die Hintergründe dieser Entwicklung – und welche Folgen hat sie für Beschäftigte, Kunden und Investoren? Eine Sanierung bringt Chancen und Risiken.