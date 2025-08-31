Politik

Was will Trump, der „amerikanische Erdogan“?

Donald Trump greift die Fed und Amerikas Institutionen frontal an – mit Folgen, die weit über die USA hinausreichen. Droht Europa ein wirtschaftlicher Schock, wenn der Dollar fällt und die US-Institutionen zerbrechen? Zehn Fragen, Antworten und Folgen von Trumps irrationalem Angriff auf die Fed, die Institutionen und das System.