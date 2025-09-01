Wirtschaft

Brüssel erfüllt US-Bedingung: Zölle für EU-Autos sollen sinken

Die EU hat zwei Gesetzesvorschläge vorgelegt, um den US-Forderungen im Zollstreit nachzukommen. Damit ist die Voraussetzung geschaffen, dass Washington die Straf-Zölle für EU-Autos von 27,5 auf 15 Prozent senkt. Doch ob das Entgegenkommen der EU tatsächlich zu einer Entlastung für die Autoindustrie führt, bleibt offen.
01.09.2025 10:31
Interessanterweise sind amerikanische Agrarprodukte die Bedingung für ein Senken der Zölle auf EU-Autos. (Foto: dpa) Foto: Yang Suping

Im Folgenden:

  • Wie wirkt sich das neue Zollabkommen zwischen der EU und den USA konkret auf die europäische Autoindustrie aus?
  • Welche US-Produkte könnten bald zollfrei nach Europa gelangen und was bedeutet das für Verbraucher?
  • Warum könnte das EU-Parlament trotz möglicher Vorteile für die Autoindustrie gegen die Gesetzesvorschläge stimmen?

Albina Kenda ist eine erfahrene Journalistin, die sich auf die Berichterstattung über Geldpolitik und EU-Themen für die slowenische Wirtschaftszeitung Casnik Finance spezialisiert hat. Sie arbeitet sich regelmäßig durch endlose Stapel von Berichten, Vorschlägen, Reden und Diskussionen, um so klar wie möglich darzustellen, wie internationale und insbesondere europäische Themen uns alle betreffen, auch wenn wir uns nicht dafür interessieren.

