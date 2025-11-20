Finanzen

Ukraine-Hilfen: EU-Kommission rechnet mit möglichen Kriegsende bis Ende 2026

Die EU plant weitere 135,7 Milliarden Euro Ukraine-Hilfe. Dabei basieren die Vorschläge der EU-Kommission zur finanziellen Unterstützung der Ukraine in den Jahren 2026 und 2027 auf einem Szenario, in dem der Krieg Ende 2026 endet. Warum geht EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von einem Kriegsende aus?