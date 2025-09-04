Politik

Vertrauen in den Staat auf Tiefstwert: Mehrheit der Bürger hält den Staat für überfordert

Wie blicken die Bundesbürger auf den Staatsapparat? Neuste Zahlen geben Aufschluss: Drei von vier Bundesbürgern halten den Staat für überfordert, seine Aufgaben und Probleme zu lösen. Fast die Hälfte der befragten Akademiker und Anhänger von SPD und Grünen hingegen vertraut dem Staat.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.09.2025 14:04
Lesezeit: 2 min
Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..
70 Prozent der Deutschen glauben, dass sich mit der schwarz-roten Bundesregierung wenig an der Leistungsfähigkeit des Staates ändern wird. (Foto: dpa) Foto: Christophe Gateau

Im Folgenden:

  • Warum halten drei von vier Bundesbürgern den Staat für überfordert?
  • Wie stark unterscheidet sich das Vertrauen in den Staat zwischen Ost- und Westdeutschland?
  • In welchen Bereichen sehen die Bürger die größte staatliche Überforderung?

